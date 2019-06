Verstappen vierde in eerste training Montreal

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training op het circuit Gilles Villeneuve in Montreal de vierde tijd neergezet. De 21-jarige Limburger zette in zijn Red Bull 1.13,755 neer als snelste tijd. Daarmee was hij in de eerste oefensessie voor de Grote Prijs van Canada bijna een seconde (0,988) langzamer dan Lewis Hamilton.

De Britse regerend wereldkampioen zette in zijn Mercedes 1.12,767 op de klok. Daarmee was hij net iets sneller dan zijn teamgenoot Valtteri Bottas (0,147). De Ferrari-rijder Charles Leclerc was met 0,953 achterstand op Hamilton net iets sneller dan Verstappen.