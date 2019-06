Vondrousova ten koste van Konta naar finale

Marketa Vondrousova heeft zich ten koste van Johanna Konta geplaatst voor de finale van Roland Garros. De Tsjechische versloeg de Britse op Simonne Mathieu, de derde baan in Parijs, met 7-5 7-6 (2).

In beide sets kwam de 19-jarige Vondrousova terug van een achterstand van 5-3. Ze benutte in de tiebreak haar eerste wedstrijdpunt met een dropshot.

Vondrousova, nog zonder setverlies, had tot dit jaar pas één partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Roland Garros. Alleen bij haar debuut in 2017 overleefde ze de openingsronde.