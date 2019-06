Australische Barty wint Roland Garros

De Australische tennisster Ashleigh Barty heeft op Roland Garros haar eerste grandslamtitel veroverd. De nummer 8 van de wereld was in een eenzijdige finale duidelijk te sterk voor Marketa Vondrousova uit Tsjechië: 6-1 6-3. De 23-jarige Barty was op een grand slam nog nooit voorbij de kwartfinales gekomen.

Vondrousova was in Parijs nog zonder setverlies, maar ze haalde in de finale geen moment haar niveau van de afgelopen twee weken. De 19-jarige nummer 38 van de wereld oogde timide in haar eerste wedstrijd op het Court Philippe Chatrier. Na een uur en tien minuten verzilverde Barty haar eerste wedstrijdpunt.

De finale begon later dan gepland omdat Dominic Thiem en Novak Djokovic nog het restant moesten afwerken van hun duel in de halve finales van het mannentoernooi.