Benauwde zege hockeysters in Pro League

De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League een benauwde zege behaald tegen België. Oranje won in Antwerpen met 2-1. Voor de slordige wereldkampioen kwamen Yibbi Jansen en Ginella Zerbo tot scoren. Oranje had weliswaar een flink overwicht, maar verzuimde dat in de stand uit te drukken. Na de Belgische treffer van Emilie Sinia in de 52e minuut werd het zelfs nog even spannend, maar de gelijkmaker stond Oranje niet toe.

Nederland behaalde in België de tiende zege in de elfde wedstrijd. Met 30 punten kan de leidende ploeg van bondscoach Alyson Annan deelname aan de Grand Final eind deze maand in Amsterdam niet meer ontgaan.

Voor België was het de vierde nederlaag in de elfde wedstrijd. De nummer dertien van de wereldranglijst maakt nog kans op een plaats in de top vier van het eindklassement, goed voor deelname aan het eindtoernooi in Amsterdam.

Nederland en België spelen zondag in Den Bosch opnieuw tegen elkaar.