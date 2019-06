Bertens: ik word elke dag sterker

Kiki Bertens is klaar voor het grasseizoen, dat voor haar in eigen land begint: op het WTA-toernooi van Rosmalen. Ze is hersteld van de buikgriep die een langer verblijf op Roland Garros onmogelijk maakte.

“Na Parijs heb ik een paar dagen ziek in bed gelegen, maar ik word elke dag sterker. Ik heb veel uren op gras kunnen maken en ik voel me goed”, zei Bertens (27), die naar eigen zeggen twee kilo aan gewicht is kwijtgeraakt. Ze gaf woensdag op in de tweede ronde van Roland Garros en kon pas maandag weer eten.

Dinsdag liet Bertens via haar Instagram blijken dat ze de training had hervat en donderdag meldde ze zich al op het Autotron, waar ze vorig jaar in de tweede ronde verloor. Als nummer 4 van de wereld kan ze dit jaar niet weglopen voor de favorietenrol, ondanks dat gras niet haar favoriete ondergrond is.

“Het is tot nu toe niet heel vaak gebeurd dat ik als eerste geplaatst ben”, aldus Bertens, die in de eerste ronde tegen haar oude dubbelpartner Johanna Larsson speelt. “Nu in eigen land is het alleen maar een uitdaging hoe ik dat oppik en hoe ver ik kan komen.”