Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft haar erelijst compleet gemaakt door Roland Garros op haar naam te schrijven. De nummer 1 van de wereld won in de finale in een uur van de Japanse Yui Kamiji. Het werd 6-1 6-0.

Roland Garros was het enige grandslamtoernooi dat De Groot nog nooit had gewonnen. De 23-jarige Oudewaterse won ook de afgelopen drie grandslamtoernooien en heeft dus alle titels in haar bezit.

Vorig jaar verloor De Groot de Roland Garros-finale in drie sets van Kamiji.