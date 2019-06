Herrada blijft Lammertink voor in Luxemburg

De Spaanse wielrenner Jésus Herrada heeft de derde etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De wielrenner van Cofidis ontsnapte in de laatste beklimming van de Herrenberg en kwam solo aan in Diekirch. Maurits Lammertink van Roompot-Charles kwam vlak daarna als tweede over de streep.

Met de zege heeft Herrada ook de leiding in het klassement overgenomen van zijn teamgenoot Christophe Laporte. De Fransman stapte af. Zondag is de laatste etappe in de Ronde van Luxemburg.

Niki Terpstra (Team Total Direct Energie) ging zaterdag niet meer van start in de derde etappe. De 35-jarige oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix is ziek en moest daardoor afhaken.