Hockeyers verslaan wereldkampioen België

De Nederlandse hockeyers hebben een belangrijke zege geboekt in de FIH Pro League, het nieuwe landentoernooi. De formatie van bondscoach Max Caldas versloeg in Antwerpen regerend wereldkampioen België met liefst 4-0. Door de overwinning houdt Oranje zicht op de finaleronde van het toernooi, eind juni in het Amstelveense Wagener Stadion.

Het duurde even voor de herhaling van de finale van het WK eind vorig jaar in India ontbrandde. In de eerste helft had België de beste kansen, maar doelman Sam van der Ven verrichtte knap reddingswerk.

Bjorn Kellerman opende kort na rust de score en vanaf dat moment was Oranje niet meer te stuiten. De score liep in het laatste kwartier op door nog een treffer van Kellerman en doelpunten van Bob de Voogd en Jeroen Hertzberger.

Het Nederlands team speelt zondag opnieuw tegen België, maar dan in Den Bosch.