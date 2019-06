Team Sunweb opent campus in Sittard

Wielerploeg Sunweb heeft in Sittard zijn nieuwe topsportcentrum geopend onder de naam Keep Challenging Center. Op deze campus wil de ploeg van manager Iwan Spekenbrink wielertalenten opleiden. ”Het is een droom die uitkomt”, aldus Spekenbrink, die meteen een ambitie uitsprak; de jonge renners die zich nu op de campus vestigen, moeten in 2025 de Tour de France aankunnen.

Het nieuwe centrum past volledig in de visie van Team Sunweb, dat het wielrennen als teamsport ziet en de ploeg ook wil runnen als een team. ”We zijn ervan overtuigd dat het clubmodel met centrale faciliteiten en dagelijkse samenwerking de manier is om renners beter op te leiden.”

De ploeg van renners als Tom Dumoulin en Wilco Kelderman wil vooral de jongste talenten opvangen in de campus en ze voorbereiden op een profcarrière. Ook de vrouwenploeg gaat gebruikmaken van de campus. Sunweb heeft voor Sittard gekozen als vestigingsplaats vanwege onder meer de fietsvriendelijke infrastructuur van het heuvelrijke Zuid-Limburg. Ook technologiepartner DSM zit vlakbij, evenals Born, de voedingsspecialist van het team.