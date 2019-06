Thiem ten koste van Djokovic naar finale

Dominic Thiem heeft zich net als vorig jaar geplaatst voor de finale van Roland Garros. De Oostenrijker, de nummer 4 van de plaatsingslijst, was tussen de buien door Novak Djokovic in vijf sets de baas: 6-2 3-6 7-5 5-7 7-5.

In de finale neemt Thiem het zondag net als in 2018 op tegen Rafael Nadal, die zich vrijdag al ten koste van Roger Federer verzekerde van een plek in de eindstrijd.

Het duel tussen Thiem en Djokovic werd vrijdagavond onderbroken wegens noodweer in Parijs. De partij werd zaterdag rond het middaguur hervat. Bij een 4-1-voorsprong in de vijfde set voor Thiem moesten de spelers de baan opnieuw verlaten vanwege de regen. In het restant benutte Thiem, op de service van Djokovic, zijn derde wedstrijdpunt.