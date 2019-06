Turnploeg wint in Gent

De Nederlandse turnsters Sara van Disseldorp, Vera Jonker, Naomi Visser, Lieke Wevers en Laura de Witt hebben bij de Flanders International Team Challenge in Gent goud veroverd. Het team kwam tot 159,429 punten en bleef daarmee Australië (158,296) nipt voor. België eindigde met 156,962 punten op de derde plek.

In het individuele meerkampklassement was Visser met 54,533 punten de beste. Lieke Wevers, die in Gent haar rentree maakte na een lange afwezigheid, belandde op de vijfde plaats. Ondanks een val van balk kwam ze tot 52,198 punten.

Van Disseldorp (50,965 punten), Jonker (50,165 punten) en De Witt (50,032 punten) turnden in België hun eerste internationale toernooi bij de senioren.

Kirsten Polderman moest vanwege een blessure aan haar rechterknie, opgelopen tijdens de training op vrijdag, verstek laten gaan tijdens de wedstrijd.