Verstappen op elfde startplaats in Canada

Max Verstappen is bij de kwalificatie van de Grote Prijs van Canada gestrand in het tweede deel van de kwalificatie. Dat betekent dat de Red Bull-coureur zondag start vanaf de elfde plaats.

De 21-jarige Red Bull-coureur kwam op het circuit Gilles Villeneuve in Montreal tot een tijd van 1.11,800. Daarmee was hij 0,790 langzamer dan de toptijd van Lewis Hamilton in de tweede kwalificatiesessie. Verstappen probeerde tegen het einde van de sessie zijn tijd te verbeteren toen de Deen Kevin Magnussen hard tegen de muur reed en een voortijdig einde maakte aan de kwalificatiesessie.