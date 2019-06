Verstappen vijfde achter Ferrari en Mercedes

Max Verstappen heeft in de derde vrije training van de Groter Prijs van Canada de vijfde tijd neergezet. De 21-jarige Limburger moest met 1.11,842 bijna een seconde toegeven op de snelste tijd van Ferrari-coureur Sebastian Vettel (1.10,843).

Beide Ferrari’s en beide Mercedessen waren sneller dan Verstappen in zijn Red Bull. De twee Ferrari’s waren het snelste. Verstappens ploeggenoot Pierre Gasly was een fractie langzamer dan de Nederlander.

Thuisrijder Lance Stroll gaf zijn Racing Point F1 Team veel werk in aanloop naar de kwalificatie van later op zaterdag. Met nog een half uur te gaan in de training kwamen de vlammen uit de achterkant van zijn auto.