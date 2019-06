Visser tweede in derde race W Series

Autocoureur Beitske Visser is als tweede geëindigd in de derde race van de W Series, de nieuwe raceklasse voor vrouwen. De zege in de race op het circuit van Misano ging naar de Britse Jamie Chadwick, die Visser de hele tijd in haar spiegels zag, maar toch voor wist te blijven. Fabienne Wohlwend uit Liechtenstein finishte als derde.

Met de zege verstevigde Chadwick haar leidende positie in het klassement. De Britse heeft 68 punten. Dat zijn er dertien meer dan Visser. De Spaanse Marta Garcia staat derde met 35 punten.

Er volgen nog drie races in de W Series. De volgende is op 6 juli op de Norisring in Duitsland.