Bekele blijft af van record Bekele

Het wereldrecord op de 5000 meter blijft ook na zondag in handen van Kenenisa Bekele. De Ethiopische hardlooplegende liep zijn mondiale recordtijd van 12.37,35 vijftien jaar geleden in het FBK-stadion van Hengelo (31 mei 2004). Een naamgenoot viel tijdens de 38e editie die tijd aan, maar Telahun Bekele brak het record niet.

De 20-jarige Ethiopiƫr won de race in 12.57,56, de zesde tijd van dit jaar. Hij was afgelopen donderdag in Rome nog verantwoordelijk voor de beste tijd dit jaar in de wereld: 12.52,98. Ook de Keniaan Nicholas Kimeli bleef onder de 13 minuten; hij finishte als tweede in 12.57,90.

Regerend Nederlands kampioen Benjamin de Haan eindigde ver achter de winnaar als twaalfde in 14.00,66, ruim boven de limiet voor de WK in Doha (13.22,50).