Deceuninck – Quick-Step wint Hammer Limburg

Wielerploeg Deceuninck – Quick-Step heeft Hammer Limburg gewonnen, de tweede wedstrijd uit de Hammer Series. De Belgische ploeg was op elk onderdeel de beste. Met het Belgische supertalent Remco Evenepoel had het team vrijdag de klimkoers gewonnen en zaterdag haalde Deceuninck mede dankzij de Nederlander Fabio Jakobsen de meeste punten in de sprintkoers.

Dankzij die resultaten begon Deceuninck met een marge van 30 seconden op Bora-hansgrohe aan de afsluitende achtervolgingskoers over een kleine 50 kilometer.

Het Duitse team zag op de wegen in en rond Sittard-Geleen het als derde gestarte Jumbo-Visma voorbij komen. Maar het Nederlandse team, vorige week winnaar van Hamar Stavanger in Noorwegen, kwam nooit in de buurt van het winnende team uit Belgiƫ. De strijd om de tweede plek werd nog spannend toen Bora weer aanpikte bij Jumbo en ook Team Sunweb zich bij dit gezelschap voegde. Het Nederlandse team hield echter tot de streep de controle.