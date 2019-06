Hockeyers verslaan België opnieuw

De Nederlandse hockeyers hebben in het tweeluik tegen wereldkampioen België bewezen dat ze een plek in de Grand Final van de Pro League verdienen. Oranje won in Den Bosch de thuiswedstrijd met 4-3, na een achterstand van 0-2. Voor de ploeg van bondscoach Max Caldas kwamen Mirco Pruyser, Jip Janssen, Mink van der Weerden en Jeroen Hertzberger tot scoren. Strafcornerspecialist Van der Weerden maakte zijn honderdste treffer in zijn 151e interland.

Oranje maakte zaterdag in Antwerpen ook al een prima indruk tegen België met een royale zege van 4-0. De twee fraaie overwinningen op de nummer één van de wereld kon Nederland goed gebruiken na de teleurstellende resultaten eerder deze maand in de thuiswedstrijden tegen Groot-Brittannië (1-3) en Nieuw-Zeeland (0-0).

Nederland speelt vrijdag in Londen tegen Groot-Brittannië. Daarna wachten nog thuisduels met Argentinië (19 juni) en Australië (22 juni). De eerste vier van het klassement plaatsen zich voor de Grand Final eind deze maand in Amsterdam. Nederland heeft de kansen op deelname aan het eindtoernooi nu weer in eigen hand.