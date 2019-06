BMX’ers Niek Kimmann en Laura Smulders hebben een succesvol wereldbekerweekeinde in Frankrijk achter de rug. Kimmann won in Saint-Quentin-en-Yvelines zowel de vijfde race op zaterdag als de zesde wedstrijd op zondag. Smulders veroverde zaterdag goud en pakt een dag later zilver achter de Française Valentino Manon.