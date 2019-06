Lammertink moet Herrada voorlaten in Luxemburg

Maurits Lammertink is er net niet in geslaagd voor de tweede keer in zijn loopbaan de Ronde van Luxemburg te winnen. De Nederlander van Roompot-Charles begon de vierde en laatste etappe als naaste belager van klassementsleider Jésus Herrada. Maar de Spanjaard van Cofidis slaagde er niet alleen in zijn positie te verdedigen, hij won zelfs de rit die eindigde met een sprint bergop in Luxemburg-stad.

Herrada had zaterdag al de derde etappe gewonnen en werd zo de overtuigende winnaar van de rittenkoers. Het was de dertiende zege in de loopbaan van de 28-jarige Spanjaard, die in 2016 een rit won in het Critérium du Dauphiné. Toen was hij nog in dienst van Movistar.

Op twee seconden van Herrada finishte de Fransman Jonathan Hivert als tweede. Lammertink (28) was ook in de etappe-uitslag de beste Nederlander op de vijfde plaats. In het eindklassement was hij op 25 seconden tweede achter Herrada. Lammertink was in 2016 de winnaar van de Ronde van Luxemburg.