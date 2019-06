Richardson en Fraser-Pryce snel op 100 meter

De Jamaïcaanse atlete Elaine Thompson is al niet meer de snelste vrouw dit jaar op de 100 meter. Nadat Thompson donderdag in Rome tot 10,89 was gekomen doken daar twee atletes onder. Haar landgenote en tweevoudig olympisch kampioene Shelly-Ann Fraser-Pryce liep in Kingston naar een tijd van 10,88. De 19-jarige Amerikaanse Sha’Carri Richardson verraste met een tijd van 10,75 bij de universiteitskampioenschappen van haar land in Austin.

Richardson verbeterde daarmee een 42 jaar oud juniorenrecord van de voormalig Oost-Duitse atlete Marlies Göhr. De studente uit Louisiana belandde meteen op de negende plaats van de ranglijst aller tijden op de 100 meter.

Fraser-Pryce kwam in actie op de Racers Grand Prix waar ze haar vorm verder aanscherpte twee weken voor de Jamaïcaanse kwalificatiewedstrijden voor de WK, later dit jaar in Doha. ”De laatste keer dat ik 10,88 liep was in 2016, dit is het resultaat van hard werken”, zei de atlete die in 2017 moeder werd.