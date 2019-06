Te vroege start breekt Zegers/Berkhout op

De 470-zeilsters Afrodite Zegers en Lobke Berkhout hebben op de slotdag van de wereldbekerfinale in Marseille geen medaille kunnen afdwingen. Het Nederlandse duo ging in de medalrace te vroeg van start. Ze moesten een strafrondje draaien en verloren daardoor de aansluiting met de rest van het veld. De tiende en laatste plek in de finale was onvermijdelijk. Zegers en Berkhout zakten van de vijfde naar de achtste plaats in het eindklassement, dat door het Franse duo Camille Lecointre/Aloise Retornaz werd gewonnen.

Windsurfster Lilian de Geus verzekerde zich zaterdag van het goud in de RS:X-klasse. De wereldkampioene en tevens Europees kampioene kwam in de medalrace als derde over de finish en die klassering volstond om de eindzege veilig te stellen. Ze hield de Britse Saskia Sills en de Italiaanse Flavia Tartaglini achter zich in het klassement.

De Geus is al geplaatst voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Zegers en Berkhout moeten namens Nederland nog het olympische startbewijs in de 470-klasse binnenhalen. Dat kan bij de WK in augustus in Japan.