Verstappen: meer zat er dit weekend niet in

Max Verstappen bleef zondag in de Grote Prijs van Canada, ondanks een aardige inhaalrace, van het podium verwijderd. De Nederland startte als negende en eindigde uiteindelijk als vijfde. In de zeven wedstrijden dit jaar in de Formule 1 was dat zijn minst goede prestatie.

Verstappen kon zich makkelijk neerleggen bij zijn eindklassering. ”Je kan gewoon niet echt goed inhalen hier. Je kunt moeilijk volgen. Ik probeerde mijn banden goed te houden en toen de concurrentie voor mij hun pitstops maakte, kon ik mijn eigen ritme rijden. Dat was niet heel snel ten opzichte van de top”, aldus de Limburger, die vierde is in de WK-stand met 88 punten. ”Na mijn pitstop kon ik best gemakkelijk beide auto’s van Renault inhalen en heb ik de auto naar huis gereden. Helaas zat er dit weekend niet meer in dan de vijfde plek.”