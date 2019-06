Verstappen vijfde in GP Canada, Hamilton wint

Max Verstappen is bij de Grote Prijs van Canada als vijfde geëindigd. Dat is voor de Nederlandse coureur van Red Bull zijn minst goede prestatie dit jaar in de Formule 1. Bij de eerste zes wedstrijden eindigde de 21-jarige Verstappen twee keer als derde en vier keer als vierde. Verstappen, die aan de race was begonnen als nummer negen, finishte vorig jaar nog als derde in Montreal.

De zege in Canada ging naar Lewis Hamilton. De wereldkampioen kwam in zijn Mercedes kort achter de Duitser Sebastian Vettel van Ferrari over de eindstreep. Vettel kreeg na 48 van de 70 ronden echter een tijdstraf van 5 seconden. De wedstrijdleiding oordeelde dat hij, toen hij even een stukje over het gras langs het circuit reed, op een gevaarlijke manier weer terug de baan op kwam. Charles Leclerc, ook van Ferrari, eindigde als derde.

Voor Hamilton is het dit seizoen zijn vijfde overwinning in zeven wedstrijden. ”Dit is absoluut niet de manier waarop ik wil winnen”, zei de Brit, die Vettel na afloop boos weg zag lopen. De Ferrari-coureur begreep niets van de tijdstraf die hij kreeg en had even geen zin in interviews en een ceremonie. Even later bedacht hij zich en meldde hij zich, na een kort bezoek aan de stewards van zijn eigen team, alsnog bij Hamilton en Leclerc. Vettel feliciteerde Hamilton wel, maar van harte ging het niet. Op weg naar de ceremonie wisselde Vettel, die in 2018 in België voor het laatst een race won, het nummer 1 voor nummer 2 dat voor de auto van Hamilton was neergezet.

Hamilton heeft na zeven races 162 punten. Zijn Finse ploeggenoot Valtteri Bottas is tweede met 133 punten. Nummer drie Vettel heeft 100 punten en Verstappen is vierde met 88.