Verstappen wacht inhaalrace in Montreal

Max Verstappen wacht een inhaalrace bij de Grand Prix van Canada. De Red Bull-coureur vertrekt in Montreal van de tiende plaats, nadat hij in de tweede kwalificatiesessie door een crash van de Deen Kevin Magnussen zijn tijd niet meer kon verbeteren.

“We hadden pech, maar zulke dingen gebeuren in de Formule 1”, reageerde Verstappen gelaten op het missen van de laatste kwalificatiesessie. “Het is niet waar we wilden staan, maar we moeten in staat zijn om plaatsen goed te maken en toch een goede race te rijden.” Verstappen kwalificeerde zich als elfde, maar schoof een plek op door een gridstraf voor de Spanjaard Carlos Sainz.

De Duitser Sebastian Vettel vertrekt in zijn Ferrari voor het eerst dit seizoen vanaf de pole. Naast hem staat regerend wereldkampioen Lewis Hamilton in de Mercedes. Vettel won de race op Circuit Gilles Villeneuve vorig jaar, nadat hij toen ook de poleposition had gepakt. Dit seizoen wist Ferrari nog geen enkele race te winnen. Mercedes won met Hamilton (4) en Valtteri Bottas (2) alle races dit seizoen.

De Grote Prijs van Canada begint om 20.10 uur Nederlandse tijd