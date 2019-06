Vettel begrijpt de wereld even niet meer

Het duurde even voordat Sebastian Vettel na de Grote Prijs van Canada was gekalmeerd en de media te woord wilde staan. De Duitser leek op weg naar de zege, maar moest vanwege een tijdstraf van 5 seconden toch genoegen nemen met de tweede plaats.

”Nee, ik ben hier niet over te spreken”, aldus de coureur van Ferrari. ”Waar had ik dan naartoe gemoeten? Dit is niet eerlijk.”

Na 48 ronden raakte Vettel even van de baan. Toen hij op het circuit terugkeerde, deed hij dat volgens de wedstrijdleiding op een te gevaarlijke manier. ”Ze moeten echt blind zijn. Ik begrijp de wereld echt even niet meer”, aldus Vettel. ”Ze hebben mij de overwinning ontnomen. Ik voel me bestolen.”