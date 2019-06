HENGELO – Nadine Visser moet de scherpte nog vinden. De Europees kampioene op de 60 meter horden kon zich bij FBK Games niet onderscheiden. Ze finishte als vijfde in de race over 100 meter horden in 13,10. Daarmee bleef ze boven de limiet voor de WK in Doha dit najaar van 12,98. Eefje Boons werd zesde in 13,23.

De winst was voor de Amerikaanse Nia Ali in 12,75. Zij bleef haar landgenote én olympisch kampioene Brianna McNeal nipt voor. McNeal noteerde 12,76.