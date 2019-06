Volleyballers in vijf sets langs Spanje

De Nederlandse volleybalmannen hebben in de European Golden League opnieuw van Spanje gewonnen. Het team van bondscoach Roberto Piazza was in Koog aan de Zaan met 3-2 te sterk: 25-15 25-23 22-25 20-25 15-11. Eind mei stonden Spanje en Nederland in Soria al tegenover elkaar en ook toen won Oranje met 3-2.

Nimir Abdelaziz speelde opnieuw een belangrijke rol. De diagonaalaanvaller nam in de eerste set liefst twaalf punten voor zijn rekening en ook in de sets daarna was zijn spel van een hoog niveau. Abdelaziz kwam uiteindelijk uit op 33 punten.

Nederland is met drie zeges en een nederlaag voorlopig koploper in poule B. Woensdag wacht in Hoogeveen een thuiswedstrijd tegen Estland. Tegen dat land leed Oranje de voorlopig enige nederlaag.

Alleen de winnaars van de drie poules mogen deelnemen aan het eindtoernooi van de European Golden League in Tallinn. Estland is als gastland automatisch geplaatst.