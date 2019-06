Waterpolosters vierde in Boedapest

De Nederlandse waterpolosters hebben de World League Super Final in Boedapest afgesloten op de vierde plaats. In de strijd om het brons was Rusland de betere ploeg: 7-10. De periodestanden waren 2-3 2-1 2-4 1-2. Maud Megens, Iris Wolves, Sabrina van der Sloot (allen twee) en Ilse Koolhaas brachten de Nederlandse treffers op hun naam.

Een dag eerder was Oranje in de halve finales evenmin opgewassen tegen de Amerikaanse ploeg. Het team van bondscoach Arno Havenga verloor met 8-6 van de regerend olympisch- en wereldkampioen.

De Amerikaanse ploeg speelt zondagavond in de finale tegen Italiƫ. Voor de winnaar van de World League ligt een olympisch ticket voor Tokio 2020 klaar. De titel levert tevens een winstpremie op van circa 44.000 euro.

Nederland krijgt eind juli bij de WK in Zuid-Korea een nieuwe kans om een olympisch startbewijs binnen te halen. Dan moet Oranje wel de wereldtitel veroveren. Mocht echter de wereldkampioen ook de World League in Boedapest hebben gewonnen, dan is WK-zilver eveneens goed voor deelname aan Tokio 2020.