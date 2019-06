Bertens op Rosmalen in derde partij in actie

Kiki Bertens komt dinsdag in de derde partij op het centre court in actie op het grastoernooi van Rosmalen. De 27-jarige tennisster neemt het op tegen haar voormalige dubbelpartner, de Zweedse Johanna Larsson. De partij begint op zijn vroegst om 14.30 uur.

Bertens, de nummer 4 van de wereld, is als eerste geplaatst op het toernooi in Rosmalen. In 2015 leverde ze op het Brabantse gras haar beste prestatie, door de laatste vier te halen. Vorig jaar strandde ze in de tweede ronde.

Thiemo de Bakker komt op baan 1 ook als derde in actie. De 30-jarige tennisser neemt het op tegen de Amerikaan Adrian Mannarino.