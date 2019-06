Jumbo-Visma selecteert Van Aert, Roglic niet

Wielerploeg Jumbo-Visma heeft de Belg Wout van Aert opgenomen in de selectie voor de Tour de France. Primoz Roglic, die vorig jaar vierde werd in de Tour, ontbreekt dit jaar. Ook Robert Gesink is er de komende editie niet bij.

Roglic deed onlangs nog mee aan de Giro d’Italia, maar vermoedelijk is hij onvoldoende hersteld van de inspanningen tijdens die ronde. De 29-jarige Sloveen won vorig jaar in de Tour de koninginnenrit over de Tourmalet. Gesink (33) liep eind april in Luik-Bastenaken-Luik een gebroken sleutelbeen en een bekkenfractuur op. Daardoor moest hij ook al de Ronde van Italië missen.

De 24-jarige Van Aert deed niet eerder mee aan de Ronde van Frankrijk. De Belg, die op dit moment meedoet aan het Critérium du Dauphiné, stond op het podium in Strade Bianche en de E3 BinckBank Classic.

“Wout is klaar voor die volgende stap”, zei sportief directeur Merijn Zeeman. “Hij is een versterking voor ons team. Hij reed niet te veel koersdagen en Wout heeft zich ideaal voorbereid. Na de Tour rijdt hij de Prudential Ride en daarna start de voorbereiding op zijn cross-seizoen.”

Dylan Groenewegen en Steven Kruijswijk zijn de kopmannen. Zij worden gesteund door Mike Teunissen, de Noor Amund Jansen, de Duitser Tony Martin, de Nieuw-Zeelander George Bennett en de Belg Laurens De Plus, die net als Van Aert zijn debuut gaat maken.

De Tour de France begint op 6 juli in Brussel.