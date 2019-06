Lasitskene eist vertrek atletiekbestuurders

Wereldkampioene hoogspringen Maria Lasitskene roept op tot een grote schoonmaak in de Russische atletiek. Ze eist het vertrek van de bestuurders van de federatie van haar land die er maar niet in slagen af te rekenen met het dopingverleden. ”Ik hoop dat de verantwoordelijken in deze eeuwige schande de moed hebben op te stappen”, schrijft de topatlete op Instagram.

Lasitskene, de wereldkampioene van 2015 en 2017 en Europees kampioene van 2018, reageerde op het besluit van de internationale atletiekfederatie World Athletics om langer vast te houden aan de schorsing van de Russische atletiekbond (RusAF). Die schorsing is al bijna vier jaar van kracht en werd opgelegd nadat aan het licht kwam dat systematisch doping is gebruikt in de Russische atletiek.

”Denk niet dat ik het alleen over bestuurders heb, ik wil ook dat de coaches opstappen die nog altijd geloven dat winnen zonder doping niet mogelijk is. Laten we alsjeblieft proberen te redden wat er nog van de Russische atletiek is overgebleven”, aldus Lasitskene, die zelf tot de groep van 42 Russische atleten behoort die aantoonbaar dopingvrij is en daardoor onder neutrale vlag mag meedoen aan de internationale toernooien en kampioenschappen.