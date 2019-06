Formule 1-baas wil betere uitleg regels

De Formule 1 moet beslissingen van de wedstrijdjury beter uitleggen aan publiek en fans. Dat zei sportief directeur Ross Brawn naar aanleiding van de commotie rond de tijdstraf van Sebastian Vettel in de Grote Prijs van Canada, die hem de overwinning kostte.

”Voor de fans is het moeilijk te snappen dat degene die op de bovenste trede van het podium staat, niet degene is die als eerste over de finish kwam. Maar de fans kunnen er zeker van zijn dat het een onpartijdig oordeel is geweest.”

Vettel reed van start tot finish aan de leiding, maar hij mocht na afloop niet juichen. Nummer twee Lewis Hamilton (Mercedes) werd als winnaar uitgeroepen. De wedstrijdjury gaf de Duitser van Ferrari vijf strafseconden voor een fout in ronde 48 van de 70. Vettel belandde na een stuurfout in het gras naast de baan en kon de omheining maar net ontwijken. Bij het terugrijden op de baan hinderde hij Hamilton.

De Duitser voelde zich bestolen en was woedend over de straf. Veel ingewijden in de Formule 1 gaven Vettel gelijk, maar oud-teambaas Brawn onthield zich van een oordeel. ”De stewards zijn vakmensen die zelf ook niet willen dat een race zo eindigt. We moeten hun besluit respecteren, maar in een complexe sport als de onze is transparantie belangrijk en daarom moeten we dergelijke beslissingen beter uitleggen.”

Brawn benadrukte het onafhankelijke oordeel van de wedstrijdjury. “Je kunt het ermee oneens zijn, maar er is niets duisters aan en geen van de stewards heeft een geheime agenda. Daar kunnen fans van op aan.”