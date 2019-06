Messi topverdiener, Verstappen buiten top 100

Sterspeler Lionel Messi van Barcelona is over de laatste twaalf maanden de topverdiener in de internationale sportwereld. Het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes heeft becijferd dat de Argentijnse balgoochelaar in het afgelopen jaar 127 miljoen dollar (circa 112 miljoen euro) kon bijschrijven, waarvan 92 miljoen aan salaris en premies en 35 miljoen aan sponsorcontracten.

De Portugees Cristiano Ronaldo (Juventus) is dit keer de nummer twee op de lijst met 109 miljoen dollar aan inkomsten. De Braziliaan Neymar (Paris Saint-Germain) staat derde met 105 miljoen. Vorig jaar was de Amerikaanse bokser Floyd Mayweather de grote winnaar met een bedrag van 275 miljoen dollar. In 2017 was Ronaldo, toen nog speler van Real Madrid, met 93 miljoen dollar de bestbetaalde sporter wereldwijd.

De Britse Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton is op de dertiende plek de eerste autocoureur in het klassement met een geschat inkomen van 55 miljoen dollar. Max Verstappen (Red Bull) ontbreekt (nog) in de top honderd, met de Indiase cricketer Virat Kohli als ‘hekkensluiter’ met 25 miljoen dollar.