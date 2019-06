Nieuwe blessure Durant klap voor Warriors

Sterspeler Kevin Durant van basketbalploeg Golden State Warriors heeft bij zijn langverwachte rentree na een kuitblessure een nieuwe blessure opgelopen. Hij strompelde tijdens wedstrijd vijf in de finale van de NBA tegen Toronto Raptors naar de kant met een pijnlijke achillespees. Onderzoek moet de ernst nog uitwijzen.

Durant moest de afgelopen maand toekijken bij de Warriors, die voor de vijfde keer op rij om het kampioenschap van de NBA spelen en hun titel verdedigen. De Raptors hebben tot nog toe de overhand in de finale en leidden met 3-1 bij het ingaan van de vijfde confrontatie. Durant maakte een flitsende comeback met drie driepunters en hij stond op een score van 11 punten toen het misging. Ondersteund door ploeggenoten moest hij het veld af.

De Warriors lieten zich door de tegenslag bij Durant niet al te veel van de wijs brengen en knokten zich naar een nipte zege van 106-105. De stand in de best-of-seven is daarmee op 3-2 voor Toronto gekomen. ”We duimen voor ‘KD’ nu. Hij gaf alles wat hij had en hopen op een snel herstel. Ik heb echt met hem te doen”, zei topschutter Stephen Curry van de Warriors, die 31 punten maakte in de wedstrijd.