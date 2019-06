NOC*NSF gelooft in toekomst Europese Spelen

NOC*NSF gelooft in de toekomst van de Europese Spelen. Dat zegt Gerard Dielessen, directeur van de sportkoepel, aan de vooravond van de tweede editie van het evenement in Minsk. “Wij pakken het serieus aan en dat geldt ook voor vrijwel alle andere landen. Het evenement heeft zonder meer potentie. Maar geef het wel even de tijd om te groeien.”

Dielessen denkt niet dat de Europese aflevering van de Olympische Spelen botst met de verzamelde EK’s, die vorig jaar door meerdere federaties gelijktijdig werden gehouden in Berlijn en Glasgow. “Het idee om die wedstrijden samen te voegen was nieuw, maar Europese kampioenschappen worden al veel langer gehouden. Europese Spelen zijn echt iets nieuws. De Champions League was in het eerste jaar ook nog niet wat het nu is.”

In Minsk werken twee sporten hun EK af, judo en boksen bij de mannen. Daarnaast heeft Nederland sterke afvaardigingen in bijvoorbeeld het baanwielrennen, het wielrennen op de weg voor vrouwen, handboogschieten en tafeltennis.