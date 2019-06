Schippers loopt ook Diamond League Rabat

Dafne Schippers komt zondag in actie bij de Diamond League-wedstrijd in Rabat op de 100 meter. Donderdag loopt de 26-jarige Utrechtse in Oslo, ook in het kader van de Diamond League, de 200 meter.

Schippers snelde afgelopen zondag met een snelle 11,06 (WK-limiet) naar de overwinning op de 100 meter bij de FBK Games in Hengelo. Ze stelde daarmee al haar ticket voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio veilig.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat ze pas in juli Diamond League-wedstrijden zou gaan lopen. Vorige maand echter deed ze al mee in Stockholm en nu heeft ze Rabat aan haar kalender toegevoegd. Eerder was al bekend dat ze in Oslo in actie zou komen.

In de aanloop naar de WK van later dit jaar in Doha komt Schippers ook nog in actie bij de Diamond League-wedstrijden volgende maand in Lausanne (100 meter), Monaco (200 meter) en Londen (100 meter).