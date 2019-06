Badmintonners zonder bondscoach richting Tokio

De Nederlandse badmintonbond gaat zonder bondscoach verder het traject richting de Olympische Spelen van Tokio 2020 in. Jonas Lyduch blijft de enkelspelers op projectbasis trainen en begeleiden.

De Deense coach had eerder aangegeven te stoppen bij de bond omdat hij meer tijd bij zijn familie in Denemarken wilde spenderen. Vanuit Denemarken zal hij Mark Caljouw, die in dat land competitie speelt, en andere badmintonners blijven begeleiden. De assistent-bondscoach had de taken voor de enkelspelers overgenomen van zijn landgenoot Kent Madsen die in december was ontslagen.

Badminton Nederland meldt dat er na het uitzetten van een vacature voor bondscoach geen geschikte kandidaat is gevonden voor de korte termijn. De bond bevestigt ook dat er op weg naar de Spelen verder niet actief zal worden gezocht.

“Omdat Mark uitkomt in de Deense competitie en daar vaak zal zijn, ontstond de mogelijkheid om tot deze oplossing te komen”, zegt technisch directeur Victor Anfiloff. Caljouw laat weten “enorm blij te zijn dat een oplossing is gevonden”.