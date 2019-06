Bertens donderdag derde partij op centrecourt

Kiki Bertens speelt donderdag de derde wedstrijd op het centrecourt van het grastoernooi van Rosmalen. Ze neemt het in de tweede ronde op tegen Arantxa Rus. De partij begint niet voor 14.30 uur.

Bertens plaatste zich woensdag voor de kwartfinales van het dubbelspel. Samen met Demi Schuurs won ze met 3-6 6-2 11-9 van het Amerikaanse duo McHale/Riske.

Donderdag komt Stefanos Tsitsipas, als eerste geplaatst in het mannentoernooi, voor het eerst in actie. De Griek neemt het in de tweede partij van de dag op tegen de Chileen Nicolas Jarry.

De eerste partijen beginnen om 11.00 uur.