Betrapte Pantano stopt met wielrennen

De afgelopen winter op epo betrapte wielrenner Jarlinson Pantano heeft met onmiddellijke ingang zijn loopbaan beëindigd. Dat meldde hij via een videoboodschap op Facebook. Nadat hij bij een controle door de internationale wielrenunie positief was bevonden werd hij al voorlopig geschorst.

“Ik heb besloten de strijd met de UCI niet aan te gaan, omdat die me toch alleen maar geld gaat kosten”, zegt Pantano. ”Ik denk niet dat het zin heeft om het geld dat ik verdiend heb voor mijn familie uit te geven aan een procedure die lang kan aanslepen en waarvan we de uitkomst pas over een of twee jaar zullen weten. Ik had niet gedacht mijn carrière op zo’n manier te moeten beëindigen. Ik voel me verraden. Excuses zullen er ook niet volgen, want ik tref geen schuld in deze zaak.”

De 30-jarige Colombiaan reed sinds 2017 voor Trek-Segafredo. In 2016 won hij in het shirt van IAM Cycling een etappe in de Tour de France.