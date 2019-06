Froome mist Tour de France na zware val

Chris Froome mist de Tour de France, die op 6 juli van start gaat in de Belgische hoofdstad Brussel. De 34-jarige Brit van Team Ineos is woensdag tijdens de verkenning van de tijdrit in het Critérium du Dauphiné zwaar ten val gekomen. De viervoudig Tourwinnaar werd afgevoerd naar een ziekenhuis.

Teammanager Dave Brailsford heeft aan Franse media bevestigd dat Froome niet kan starten in de Ronde van Frankrijk. “Hij is met hoge snelheid ten val gekomen tijdens de afdaling en heeft een muur geraakt. De ambulance kwam snel. Het was een zwaar ongeluk. Het is duidelijk dat hij niet zal kunnen starten in de Tour de France.”

Volgens Brailsford zal het een behoorlijke tijd duren voordat Froome van deze blessure hersteld zal zijn. Zijn ploeg houdt rekening met een gebroken dijbeen. Met de Welshman Geraint Thomas, de Tourwinnaar van vorig jaar, en de Colombiaan Egan Bernal heeft Team Ineos nog twee kopmannen voor de Tour.

Froome won de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017 en wilde een poging wagen om zich in het rijtje te voegen van renners die de Ronde van Frankrijk vijf keer hebben gewonnen. Dat zijn de Belg Eddy Merckx, de Fransen Bernard Hinault en Jacques Anquetil en de Spanjaard Miguel Indurain.