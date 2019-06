Froome na val naar ziekenhuis

Chris Froome is woensdag tijdens de verkenning van het tijdritparcours van de vierde etappe van het Critérium du Dauphiné ten val gekomen. Zijn ploeg Ineos heeft bevestigd dat de Britse wielrenner naar het ziekenhuis is afgevoerd en niet meer zal starten.

Froome (34) bereidde zich in de Dauphiné voor op de Tour de France, die hij voor de vijfde keer hoopt te winnen. De organisatie van de Franse rittenkoers meldt dat Froome een blessure aan het been heeft. Onderzoek zal moeten aantonen of de Brit, die achtste stond in het algemeen klassement, iets gebroken heeft. In dat geval kan hij deelname aan de Tour, die op 6 juli in Brussel begint, vergeten. Volgens de Franse krant L’Équipe zou het gaan om een bekkenfractuur.

Zijn ploeg Ineos (voorheen Sky) heeft met Welshman Geraint Thomas, vorig jaar winnaar van de Tour, en de Colombiaan Egan Bernal nog twee kopmannen voor de Tour. Voor Froome, die de Tour won in 2013, 2015, 2016 en 2017, leek het vanwege zijn leeftijd een van de laatste kansen om zich in het recordrijtje te voegen van renners die de Ronde van Frankrijk vijf keer hebben gewonnen. Dat zijn de Belg Eddy Merckx, de Fransen Bernard Hinault en Jacques Anquetil en de Spanjaard Miguel Indurain.