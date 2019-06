Partij Haase onderbroken en verplaatst

De tweederondepartij van Robin Haase op het grastoernooi van Rosmalen is onderbroken. De Haagse tennisser nam het in de laatste partij op woensdag op het centrecourt op tegen de als zevende geplaatste Chileen Cristian Garin.

Haase verloor de eerste set met 7-5 en heeft in de tweede set een voorsprong van 3-2 en een servicebreak. Woensdagavond begon het rond 20.15 uur met regenen en een half uur later werd besloten de partij een dag later af te maken.

Haase kan zich voor het eerst sinds 2015 weer eens plaatsen voor de kwartfinales in Rosmalen.