Van Aert klopt klassementsrijders in tijdrit

Wielrenner Wout van Aert heeft zijn eerste zege in de WorldTour geboekt. De 24-jarige Belg van Jumbo-Visma was verrassend de snelste in de tijdrit van het Critérium du Dauphiné. Hij versloeg de Amerikaan Tejay van Garderen en Tom Dumoulin met groot verschil. De Brit Adam Yates, die als zesde eindigde, is de nieuwe leider.

Van Aert kwam na 26,1 kilometer tot een tijd van 33.38 minuten en dook daarmee met 47 seconden onder de snelste tijd van dat moment van Dumoulin (34.25). Alleen Van Garderen wist met 34,09 nog iets dichter in de buurt van de drievoudig wereldkampioen veldrijden te komen. Steven Kruijswijk werd vierde op 49 seconden van zijn ploeggenoot Van Aert.

De Brit Chris Froome ging niet van start in de tijdrit. De kopman van Team Ineos was tijdens de verkenning van de tijdrit in een afdaling hard ten val gekomen. De ploeg vreest dat de viervoudig tourwinnaar een dijbeen heeft gebroken. Froome zal in ieder geval niet kunnen deelnemen aan de Tour de France.