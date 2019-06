Badmintonner Lee moet toch stoppen na kanker

De Maleisische topbadmintonner Lee Chong Wei beëindigt zijn topsportloopbaan. De voormalige nummer één van de wereld werd in november genezen verklaard van neuskanker en wilde zijn rentree maken. Zijn lichaam kan de trainingen en wedstrijden echter niet meer aan.

”Het is een erg moeilijke beslissing. Ik houd ontzettend van deze sport”, aldus een emotionele Lee, drievoudig winnaar van olympisch zilver. Hij verloor in Peking 2008, Londen 2012 en Rio 2016 de finale van het enkelspel. Hij hoopte volgend jaar in Tokio alsnog goud te winnen op de Spelen, maar dat zit er dus niet in.