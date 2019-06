Bertens en Rus gaan vrijdag verder

De partij tussen Kiki Bertens en Arantxa Rus in de tweede ronde van het Libéma Open in Rosmalen is donderdagavond onderbroken. Bertens gaat met 7-5 en 4-3 aan de leiding. Bij een stand van 15-40 in de servicegame van Rus begon het te regenen en een uur later werd besloten dat de partij donderdag niet meer afgemaakt kon worden.

De als eerste geplaatste Bertens maakte in de eerste set een achterstand van 5-1 ongedaan. Ze overleefde één setpunt omdat Rus een dubbele fout sloeg.

Bertens is de enige overgebleven geplaatste speelster in het vrouwentoernooi. Ze kan de eerste Nederlandse winnares worden sinds Michaëlla Krajicek in 2006.

Woensdagavond werd de tweederondepartij van Robin Haase al onderbroken.