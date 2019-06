Evenepoel grijpt eerste profzege in Zottegem

Het Belgische wielertalent Remco Evenepoel heeft de tweede etappe van de Ronde van België gewonnen. Na een rit over 180 kilometer vanuit Knokke-Heist kwam hij solo over de streep in Zottegem. Het betekende de eerste profzege in de wielerloopbaan van de 19-jarige coureur van Deceuninck – Quick-Step. Evenepoel neemt de leiderstrui over van Jan-Willem van Schip, de Nederlander die de eerste rit op zijn naam schreef.

Evenepoel reed in de slotfase van de etappe weg met zijn landgenoot Victor Campenaerts. De Europees kampioen tijdrijden van Lotto Soudal kwam vervolgens ten val. Evenepoel trok door en kwam met ruime voorsprong op het peloton onder de finishdoek door.

De Nederlandse sprinter en teamgenoot van Evenepoel, Fabio Jakobsen, won de pelotonsprint op 42 seconden van de jonge Belg.

De Belgische etappekoers vervolgt vrijdag met een tijdrit over 9,2 kilometer in Grimbergen.