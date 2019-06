Froome voorlopig nog op intensive care

Chris Froome verblijft na zijn crash van woensdag voorlopig nog op de afdeling intensive care. De viervoudig winnaar van de Tour de France brak zijn dijbeen, heup, elleboog en enkele ribben. ”Je hebt crashes en slechte crashes. Dit was een hele slechte crash”, zegt Dave Brailsford, teammanager van Ineos. ”We hebben zijn fietsgegevens inmiddels ingezien. Hij reed 54 kilometer per uur toen hij de muur ramde.”

Froome was woensdag het parcours voor een tijdrit in het Critérium du Dauphiné aan het verkennen. Dit seizoen komt Froome vermoedelijk niet meer in actie. Over de lange termijn is nog weinig te zeggen. ”Hij moet zich nu eerst volledig op zijn herstel richten”, aldus Brailsford.