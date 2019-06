Froome zes uur lang geopereerd

Chris Froome is succesvol geopereerd in het ziekenhuis in Saint-Étienne. Dat meldt teamarts Richard Usher van wielerploeg Ineos. De viervoudig Tourwinnaar was woensdag tijdens de verkenning van de tijdrit in het Critérium du Dauphiné zwaar ten val gekomen waarbij hij breuken in zijn dijbeen, heup, elleboog en enkele ribben had opgelopen. ”De operatie heeft zes uur geduurd en is goed verlopen”, aldus Usher op de website van het team.

Froome was aanvankelijk naar het ziekenhuis van Roanne, start- en finishplaats van de vierde etappe, vervoerd waar hij was gestabiliseerd en de diagnose was gesteld. Daarna is hij per helikopter vervoerd naar Saint-Étienne. ”Chris is vanochtend bijgekomen op de intensive care. Zowel de specialisten die hem daar begeleiden als de orthopeed die hem heeft geopereerd zijn tevreden over zijn vooruitgang”, aldus Usher, die aangaf dat Froome de komende dagen ter observatie in het ziekenhuis blijft.