Goffin probleemloos verder in Rosmalen

David Goffin heeft zich eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales van het tennistoernooi van Rosmalen. De als vijfde geplaatste Belg versloeg de Fransman Pierre-Hugues Herbert met 6-3 en 7-5.

De verliezend finalist van 2015 had aan een break in de tweede game genoeg om de eerste set te winnen. De tweede set werd beslist in de elfde game. Op eigen service maakte Goffin het bij zijn eerste wedstrijdpunt af.

Na de partij van Goffin volgt op het Brabantse gras het treffen tussen Robin Haase en de als zevende geplaatste Chileen Cristian Garin. Die tweederondepartij werd woensdagavond onderbroken vanwege regen. Haase verloor de eerste set met 7-5 en heeft in de tweede set een voorsprong van 3-2 en een servicebreak.