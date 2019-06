Haase blijft in tweede ronde steken

Robin Haase is in de tweede ronde van het grastoernooi van Rosmalen uitgeschakeld. De beste Nederlandse tennisser, de mondiale nummer 67, werd in twee sets verslagen door de als zevende geplaatste Chileen Cristian Garin. Het werd 7-5 7-5 voor de nummer 32 van de wereld.

De partij werd woensdagavond onderbroken wegens de regen. Haase stond na het verlies van de eerste set in de tweede set met 3-2 en een servicebreak voor.

Vorig jaar bleef Haase ook in de tweede ronde steken. Toen was Bernard Tomic uit Australiƫ hem de baas.